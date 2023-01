La rivelazione di Ancelotti su Gattuso | “Abbiamo avuto problemi personali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tutti ricordano Carloe Rinocolonne portati del Milan vincente dei primi anni 2000. Ma il tecnico del Real Madrid svela che il loro rapporto non è più idilliaco come un tempo: conpassato momenti molto belli,vinto due Champions League. Poi il rapporto non è stato sempre buono,di cui non voglio parlare”, ha dettoin conferenza stampa in vista della sfida con il Valencia – allenato proprio da– nella semifinale di Supercoppa di Spagna.ha preso qualcosa da lei come allenatore? “Dalle mie squadre sono usciti diversi allenatori, ora non li ricordo tutti ma penso a Seedorf, a Pirlo, a ...