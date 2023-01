«La Puglia invasa dai cormorani | stanno devastando gli allevamenti di pesce» | la denuncia di Coldiretti

Leggi su open.online

(Di martedì 10 gennaio 2023) Addio spigole! Dallail dramma degli allevatori: igrazie al caldo record non migrano più e si fermano lì stanziali facendo strage nelle gabbie in cui si allevavano le spigole. Riescono a divorare anche metà allevamento. In pochi anni, iinsono «più che triplicati a causa della tropicalizzazione». Questo è l’allarme diche definisce quella in corso un’invasione che impatta gravemente glidi, di cui isono voraci. «Se questi predatori ci dimezzano la produzione di una vasca per noi significa perdere tutto il guadagno» dice a La Stampa l’itticoltore Nello Totogiancaspro, che parla a nome suo ma rappresenta il disagio di un’intera categoria. Le ...