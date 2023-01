«La procedibilità a querela sembra un invito a delinquere»

Leggi su panorama

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il 30 dicembre 2022 è entrata in vigore una parte della nuova Riforma Cartabia dove si interviene soprattutto sulla questione relativa alla scelta di stabilire per alcuni reati non più lad’ufficio, ma la. Una modifica che nei fatti impedisce l'arresto in flagranza di reato e il conseguente processo per direttissima in assenza della della denuncia presentata dalla vittima. Inoltre l’ art. 85 viene modificato interamente ed esclude l’onere per gli uffici giudiziari di dare informazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto diche deve essere presentato entro 20 all’Autorità procedente nei processi. Questa parte della riforma è nata per smaltire le numerose pratiche che hanno procurato un notevole aggravio organizzativo ma potrebbe causare un’impennata di ...