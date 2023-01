La premier Meloni in Vaticano | 35 minuti di faccia a faccia con Papa Francesco

Il Papa ricevein udienza in Vaticano: è la prima visita di Stato dellaCresce l'attesa per la prima udienza tra Giorgiae il Santo Padre Papa Francesco. Laè arrivata da poco in Vaticano . Vestita con un tailleur nero, era accompagnata dal compagno Andrea Giambruno , sempre in nero e cappotto sotto ...Trentacinque minuti di colloquio: tanto è durata l'Udienza del Papa Francesco con il presidente del Consiglio Giorgia. Il Santo Padre ha donato alun'opera in bronzo dal titolo "Amore sociale", raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta "Amare Aiutare". I volumi dei documenti ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.“Giorgia Meloni dovrebbe fare abiura più netta dei leader populisti di destra estrema come Jair Bolsonaro e Donald Trump per essere ...