La Porta Rossa 3 | quando inizia la terza stagione su Rai 2? Trama episodi | cast e anticipazioni

(Di martedì 10 gennaio 2023) Laè la serie di successo Crime Mistery con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, che tornerà a breve in onda con lae ultima, quella conclusiva in cui tutte le maglie si scioglieranno definitivamente. In questadi chiusura la serie riprenderà il racconto esattamente da dove si era interrotta, un punto nodale rimasto irrisolto da ormai 3 anni. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo ciclo didella fiction Rai. Il nostro generale su Rai 1,9 gennaio 2023:, la storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa e quante puntate sono La3: il ritorno della fiction su Rai 2 Allora, tutto pronto per questa...

Agenzia ANSA

[CS] Da mercoledì 11 gennaio 2023 , La3 , ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, torna su Rai2 per un'ultima emozionante stagione. Dopo il successo della prima (2017) e della seconda serie (2019), quattro nuove prime ...'Ci hanno detto che erano stati in Croceper queste lesioni pregresse. La medicazione era ... l'uomo si è allontanato' ha raccontato la 28enne specializzanda, che sul colloancora i segni ... Guanciale-Pession, Porta Rossa 3, l'addio ricco di sorprese La sua bellezza è semplicemente travolgente; impossibile non restare indifferenti di fronte ad una donna come Francesca Cipriani.Al via da stasera, mercoledì 11 gennaio 2023, la Terza e Ultima Stagione de La Porta Rossa. Le avventure di Cagliostro continueranno ad appassionarci nella prima serata di Rai2. Ma scopriamo insieme l ...