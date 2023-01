La porta rossa 3 al via | le anticipazioni | tre anni dopo un nuovo Cagliostro e una nuova Vanessa

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’attesa è finita e finalmente,quasi 4, il pubblico che ha amato moltissimo La, potrà avere delle spiegazioni e comprendere che cosa è accaduto tra, qual è il loro legame e come finirà questa vicenda! Il conto alla rovescia è finito: La3 ci aspetta infatti dall’11 gennaio 2023 su Rai 2 in prima serata. Da dove riprenderemo? Sono passati treda quando(Valentina Romani) se n’è andata via con Federico (Carmine Recano) senza voltarsi indietro, lasciando(Lino Guanciale) intrappolato tra la vita e la morte. Oggi la ragazza frequenta un’università in Slovenia, il Centro Studi di Parapsicologia.ha ...

Agenzia ANSA

Ci hanno detto che erano stati in Croceper queste lesioni pregresse. La medicazione era ... Sono tornata verso ladella guardia medica, dove c'era la collega e la situazione è degenerata. ...Da mercoledì11 gennaio2023, 'La3', ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, torna su Rai2 per un'ultima emozionante stagione. Dopo il successo della prima (2017) e della seconda serie (2019), quattro nuove prime ... Guanciale-Pession, Porta Rossa 3, l'addio ricco di sorprese La porta rossa 3 arriva su Rai 2: ecco tutte le anticipazioni per la prima puntata in onda l'11 gennaio 2023 in prima serata L’attesa è finita e finalmente, dopo quasi 4 anni, il pubblico che ha amato ...Secondo Il Giornale in edicola stamattina, domani contro il Torino, match valido per gli ottavi di Coppa Italia, ci potrebbe essere un'importante novità nella formazione iniziale del ...