La poesia-provocazione di Brodsky Di chi è la lingua russa

(Di martedì 10 gennaio 2023) Odessa, dal nostro inviato. Domenica un’amica polacca mi ha inoltrato una intervista dell’ottobre scorso al massimo poeta lituano, Tomas Venclova (1937), ripresa in polacco da Gazeta Wyborcza, e, mi auguro presto, dal Foglio per la cura di Micol Flammini. Venclova parla del rapporto con lae la cultura, e in generale col passato, tema caldo nel suo paese e scottante in Ucraina. Venclova è stato amico di Iosife di Czeslaw Milosz, che sono stati amici fra loro, oltre che accomunati dal Nobel. Alla loro amicizia Irena Grudzinska Gross ha dedicato un libro fondamentale. Ne scrivo qui per un argomento che prima d’ora non conoscevo se non per un cenno di Cataluccio sul Foglio lo scorso febbraio, e che ha invece fatto scalpore e continua a farlo, nel contesto incandescente dei rapporti fra Ucraina e cultura ...