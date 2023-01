La napoletana Claudia Majolo fa causa al M5S per 500mila euro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGuai in vista per il Movimento 5 Stelle che oggi riceverà una comunicazione dall’avvocato Lorenzo Borrè, rappresentante legale diche, doppiamente esclusa dalle candidature, alle politiche del 2022 prima e alle regionali del 2023 poi, ha deciso di impugnare tali esclusioni e chiedere i danni “morali, patrimoniali e di immagine” per la cifra di circa mezzo milione di. La cifra richiesta l’avvocato Borrè, “è il danno, paramerato al mancato guadagno della retribuzione prevista per deputati e consiglieri regionali”, visto che la“sarebbe stata sicuramente eletta”. Ma tutto questo il Movimento lo apprenderà oggi all’arrivo della Pec dello studio legale che lo informerà della costituzione in mora con invito ad attivare le procedure statutarie per la risoluzione bonaria ...