leggo.it

Dopo l'euforia iniziale, la ragazza, che era stata ospite in varie trasmissioni televisive per raccontare la sua storia, ha cominciato ad accusare la pressionesocietà. A Dr. Phil ha raccontato:...Meghan Markle, più che la figuramanipolatrice, sta facendo la figura dell'attrice che ... nel frattempo che le cupe ombre di unadinastica si allungano sui suoi figli. "Povero ... La maledizione della lotteria, Jane: «Vorrei non aver mai vinto quella montagna di soldi». Ecco perché «Non avrei mai voluto vincere quel milione di sterline. I soldi mi hanno rovinato la vita». Sono le parole di Jane Park, oggi 27enne, che nel 2013 all'età di 17 anni vinse ...Il Commissario Ricciardi, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni è in arrivo in prima serata su Rai1. Protagonista della serie è Lino Guanciale che indagherà su nuo ...