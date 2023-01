La lotta all’emergenza climatica inizia avendo fiducia nel futuro

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Stiamo attraversando tempi bui. Ci sono conflitti armati in molte aree del mondo, discriminazioni razziali e religiose, crimini d’odio, attacchi terroristici, uno slancio politico verso l’estrema destra che alimenta manifestazioni e proteste che troppo spesso diventano violente. Il divario fra ricchi e poveri si sta ampliando, fomenta rabbia e inquietudine. La democrazia è sotto attacco in molti paesi. Oltre a tutto ciò, la pandemia di Covid-19 ha causato tante sofferenze e tante morti, perdite di lavoro e caos economico in tutto il mondo. E la crisi, temporaneamente relegata sullo sfondo, è una minaccia ancora più grande per il nostro– anzi, per ogni forma di vita sulla Terra così come la conosciamo. Il cambiamento climatico non è qualcosa che potrebbe colpirci in, ma ci colpisce adesso con l’alterazione delle ...