La lite di Harry con il padre Carlo nel giorno della morte della Regina | «Non parlare mai più di Meghan così»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Continuano le rivelazioni contenute nel libro del principe, Spare – il Minore, arrivato nelle librerie da oggi 10 gennaio e i cui proventi il duca di Sussex verserà ad alcuni enti benefici britannici. Come riporta Ansa a proposito del volume scritto a quattro mani con il premio Pulitzer americano J.R. Moehringer, i veleni sarebbero arrivati fin davanti al letto diElisabetta, scomparsa l’8 settembre all’età di 96 anni e dopo 70 anni di regno. Nell’edizione italiana a pagina 526, infatti, viene raccontato dallo stessodi come fu il(attualmente reIII) ad avvertire il duca di Sussex del fatto che Elisabetta fosse ormai in agonia e invitarlo a dirle addio. Non solo. Nel testo si legge, ...

rispose e durante latra i due William lo afferrò per il bavero e lo buttò a terra.scrive di essere caduto su una ciotola per cani e di essersi provocato diversi tagli alla schiena.