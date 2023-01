La guerra dei chip

Leggi su panorama

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lo U.S.s Act è, per certi versi, una dichiarazione di. Unaper la supremazia tecnologica ed una questione di sicurezza nazionale: la crisi delle catene di approvvigionamento globali scatenata dalla pandemia ha fornito nuove ragioni ai sostenitori del protezionismo tecnologico. Ma c’è molto di più. Le mosse di Washington fanno parte di una strategia a lungo termine, sia per impedire alla Cina di dominare le industrie del futuro e dotare le sue forze armate di armi avanzate, che per rafforzare, al contempo, la sua catena di approvvigionamento tecnologico. Da un lato cercando di persuadere i produttori diad aprire nuovi impianti negli Stati Uniti offendo lauti stimoli economici: Samsung ha in programma di costruire un impianto di semiconduttori da 17 miliardi di dollari in Texas e ha ipotizzato ...