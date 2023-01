La Graet accusato di molestie | «Mi scriveva sms “Sei disponibile domani sera? “Mi manchi”»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il presidente della Federcalcio francese nelle ultime 48 ore si ritrova in una tempesta mediatica e non solo. A poche ora dalla bufera sull’affaire Zidane, il presidente èdi aver praticato delle avances simili a molesti ai danni di Sonia Souid, famosa agente del calcio femminile francese. Ne danno notizia i principali media francesi che riportano le parole dell’agente. Le Parisien rivela che Souid ha subito queste pratiche tra il 2013 e il 2017. Ma l’agente non è l’unica presunta vittima: “Dopo le testimonianze di ex dipendenti raccolte questo autunno dalla rivista So Foot e da France Info, tocca all’influente agente calcistico Sonia Souid accusare pubblicamente Noël Le Graët. Secondo lei, il boss della FFF dal 2011 ha abusato del suo potere via sms e poi durante un incontro in hotel durante il quale si sarebbe comportato in modo più che inappropriato.” In ...