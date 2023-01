La fidanzata di Teo Mammuccari è giovanissima | “Non l’avrei voluta così”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 10 gennaio 2023) Chi è la nuovadi Teo? Il conduttore de Le Iene che in genere è molto riservato e non parla volentieri della sua vita provata, racconta che è di nuovo innamorato e che la suaè molto giovane,. Teoha 58 anni e a il Messaggero racconta che stava corteggiando una donna della sua età, che non aveva alcuna intenzione di avere un legame con una ragazza giovane e nemmeno un legame serio. Invece, l’amore non si può prevedere e Teosvela che la sua nuova compagna è ancora più giovane di Thais Wiggers, che ha 37 anni ed è la mamma di sua figlia Julia. Trae l’ex velina di Striscia la notizia oggi c’è un buon rapporto ma in passato è stato complicato, per loro sono stati anni difficili, l’ha detto più ...