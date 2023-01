La fiction su Dalla Chiesa “dimentica” il primo delitto delle Br | l’uccisione dei missini Mazzola e Giralucci

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Una bella, quella sul generale Alberto, rovinata da una colossalenza. Fanno la storia dell’antiterrorismo con date e riferimenti a episodi precisi e poi sino la data del 17 giugno 1974. Cosa accadde quel giorno? A Padova dueGiuseppe, 60 anni, un carabiniere in pensione, padre di quattro figli, e Graziano, un giovane di 32 anni, padre di una bimba di tre anni, vengono trovati morti nella sede della Federazione del Msi di via Zabarella. Sono state le Brigate Rosse. I colpevoli saranno scoperti dodici anni dopo, ma il giorno dopo le Br (fino ad allora non avevano mai ucciso) con un volantino fatto ritrovare a Milano e a Ponte di Brenta (Pd) rivendicano la loro ...