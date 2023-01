Globalist.it

A nulla sono serviti gli appelli internazionali (compreso quello del Papa) a fermare la violenza e neanche la minaccia di sanzioni da parte'Europa e'Onu: i vertici della teocrazia islamica ......prima di oltrepassare le linee rosse con gli Stati Uniti fino a quando le loro bugie e...israeliana intensificata contro la Siria e l'Iran fino a quando l'aviazione iraniana'IRGC non ... La doppiezza dell’Occidente: i ‘resistenti’ iraniani non valgono quelli ucraini Continua a crescere senza sosta il numero dei manifestanti uccisi in Iran durante le proteste iniziate lo scorso 16 settembre dopo la morte di Mahsa Amini.Il primo mese dell'anno diventa protagonista della poesia Di gennaio, di notte di Mario Luzi sul veloce e inesorabile scorrere della vita ...