La doppietta di Nketiah crea una gustosa cravatta Man City

(Di martedì 10 gennaio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Arsenal ha organizzato uno scontro al quarto turno di FA Cup di successo al Manchesterdopo aver eliminato l’Oxford di terza divisione lunedì sera. Mikel Arteta ha apportato sette modifiche rispetto al recente pareggio a reti inviolate con il Newcastle e la capolista della Premier League ha dovuto lavorare per una vittoria per 3-0 al Kassam Stadium. Nessuna delle due squadre ha tirato in porta in un’apertura assolutamente dimenticabile 45 minuti prima che il primo gol di Mohamed Elneny in 617 giorni sbloccasse la situazione e unadi classe di Eddieconcludesse la vittoria. Anche Bukayo Saka è uscito zoppicando in una serata in cui il punteggio alla fine ha lusingato l’Arsenal, che ora come ricompensa si recherà al, il rivale per il titolo più ...