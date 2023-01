La cristalloterapia | cos’è | perchè funziona quali sono i suoi benefici?

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 10 gennaio 2023) Life&People.it Da un po’ di anni a questa parte si è assistito ad un risveglio collettivo della parte più profonda e spirituale dell’individuo, parte fondamentale della società, e al giorno d’ogginumerosi gli strumenti accessibili anche ai più scettici per guarire corpo, mente e spirito di ciascuno di noi. Laè uno dei mezzi più diffusi che la medicina olistica ci offre e che ci permette di stimolare la guarigione del nostro corpo ristabilendo e riportando armonia, equilibrio e soprattutto benessere ad esso. Quest’antica tecnica, considerata “new age”, prevede l’utilizzo di cristalli e di pietre minerali che contengono per loro natura una vibrazione energetica molto solida e ferma al contrario di noi esseri umani che, in quanto fonti di energia, costituiti da un centro energetico differente per ogni parte del corpo, ...