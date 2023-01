La compagna di Silvio Berlusconi festeggia il compleanno e scrive una dichiarazione d’amore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un teneroper Marta Fascina. Ladihato i suoi 33 anni ed entrambi hanno pubblicato le foto. Lui bacia lei sulla guancia, un attimo prima di soffiare sulla candelina ed esprimere il desiderio.augura buona serata a tutti e commenta che in quel momento stavanondo ildi Marta. La Fascina cambia foto, sceglie quella in cui è lei a dare un bacio sulla guancia ae aggiunge una. Per lei arrivano anche gli auguri di Denise Esposito, la giovanedi Gigi D’Alessio. Evidentemente si conoscono bene perché Denise è l’unica a cui la Fascina risponde per ...