La Cometa verde ritorna nel nostro cielo per la prima volta dopo 50 mila anni | ecco come vederla

AGI - 'Lasupererà di poco la soglia di visibilità ad occhio nudo . Per essere apprezzata al meglio sarebbe opportuno utilizzare almeno un binocolo'. A spiegarlo all'AGI è Gianluca Masi, ......sarà piena il 7 febbraio e la cui luce potrebbe interferire con una buona visibilità della. ... come la chiomae la coda di polveri a ventaglio visibili nella bellissima foto pubblicata ... Torna dopo 50mila anni la Cometa verde AGI - "La Cometa verde supererà di poco la soglia di visibilità ad occhio nudo. Per essere apprezzata al meglio sarebbe opportuno utilizzare almeno un binocolo". A spiegarlo all'AGI è Gianluca Masi, a ...Per la prima volta dopo 50.000 anni una cometa, denominata dalla Nasa C/2022 E3 (ZTF) (nella foto di Dan Bartlett) e scoperta solo il 2 marzo scorso dagli astronomi dell'Osservatorio Palomar nella Con ...