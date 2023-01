La collina delle utopie

Leggi su panorama

(Di martedì 10 gennaio 2023) Fu battezzata «Monte Verità», l’altura Monescia sopra Ascona, in Svizzera, dove nel 1900 si stabilì un gruppo di giovani intellettuali e idealisti, rendendo questo luogo la culla di molte ideologie che sono venute in seguito. Un libro ne ricostruisce oggi il fascino e i richiami. Così come le luci e le ombre. La luce della sera si diffonde attraverso la porta aperta nella stanza rivestita di legno. Nell’angolo c’è un vecchio pianoforte a coda. Mary Wigman danza. Il corto abito verde le si trasforma addosso. Pare avvolta dalle rigide vesti nere di una suora. Supplica il Redentore, vuole trarlo con la preghiera tra le sue braccia, che la nostalgia spalanca e che poi ricadono supplichevoli lungo il corpo solitario. Il muto lamentomani è impotente a far scendere l’amato celeste. L’inane preghiera si spegne, gli archi del convento opprimono la pallida fronte. Il ...