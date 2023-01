La citazione più celebre “di Voltaire” non è stata scritta da Voltaire

(Di martedì 10 gennaio 2023) Aiuta facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 342-1829 843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Il 10 gennaio 2023, nel corso della rassegna stampa mattutina della trasmissione di Radio 3 “Prima Pagina”, il vicedirettore dell’Agenzia giornalistica italiana (Agi) Paolo Borrometi ha citato la frase «Non condivido la tua opinione ma morirò affinché tu possa esprimerla», attribuendola al filosofo francese(qui dal minuto 01:10:26) Si tratta di unafuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto,è lo pseudonimo letterario utilizzato da François-Marie Arouet, deceduto nel 1778. Nessuna delle opere attribuite al filosofo francese contiene la frase dedicata alla necessità di ...

