La Cina torna a nascondere i morti per Covid | i satelliti registrano lunghe file ai forni crematori

(Di martedì 10 gennaio 2023) Le pompe funebri e iinstanno lottando per tenere il passo con la domanda a causa dell’incremento di casi diche Pechino sostiene essere sotto controllo. Lo scrive il Washington Post, aggiungendo che, sebbene il governo cinese dichiari ufficialmente che meno di 40 persone sono morte nel Paese a causa del coronavirus dal 7 dicembre, quando Pechino ha posto fine alle sue restrizioni volte a debellare il virus, le immagini satellitari ottenute mostrano un drammatico aumento dell’attività neie nelle pompe funebri di tutto il Paese., inle foto dainon mentonoLe immagini, scattate da Maxar Technologies, mostrano un aumento dell’attività delle pompe funebri in sei città in diverse regioni della, tra ...

Cina, il numero dei morti per Covid-19 non torna: le immagini satellitari mostrano le file ai crematori Il regime si mostra ottimista ma crescono le paure per le aree rurali in vista del Capodanno lunare. Dopo la riapertura alle frontiere, arrivano le ...Il coronavirus continua a colpire e da qualche settimana i contagi sono tornati a preoccupare (SEGUI LIVE GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID). Ci ha pensato Hans Henri Kluge, direttore regionale per l'Europa ...