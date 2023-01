La Cina sta mollando la Russia “Putin è un pazzo | non lo seguiamo” Le rivelazioni del Financial Times

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lapianifica di riorientare la sua politica estera per prendere le distanze dallanel timore di un declino dell’economia e del potere politico di Mosca in seguito della disastrosa operazione in Ucraina, hanno spiegato aldiverse fonti a Pechino. Anche se nel loro ultimo colloquio a dicembre Xi Jinping e Vladimirhanno concordato di continuare a rafforzare le relazioni bilaterali, cresce ai vertici politici del Partito comunista la diffidenza per il Presidente russo. “La decisione dell’invasione è stata presa da un gruppo ristretto di persone. Lanon deve limitarsi a seguire laè matto”, ha spiegato un esponente cinese. Larassicura lama ne starebbe ...