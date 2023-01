La Bce | il Pnrr e quel rebus tutto cinese Parla Michele Bagella

(Di martedì 10 gennaio 2023) C’è da preoccuparsi della repentina sterzata monetaria della Banca centrale europea. Non è il caso di farsi prendere dal panico, ma nemmeno di ignorare il problema. Il denaro, da quando Christine Lagarde ha messo mano ai tassi, a partire dallo scorso 21 luglio, costa molto di più in Europa. Ad oggi i depositi si aggirano sul 2% ma è lecito aspettarsi un tasso al 4% entro metà anno. Il che, dice a Formiche.net l’economista e docente di Economia monetaria a Tor Vergata,, non è il classico buon programma. La Banca centrale europea sembra essere finita sotto il fuoco di quei governi, Italia e Portogallo, su tutti, che temono per la tenuta del proprio debito in seguito a nuove e sicure, pare, strette monetarie. Le sembra una paura giustificata? L’aumento del tasso di rifinanziamento principale di cinquanta punti base da parte della Bce ...

