Nel match contro il Bologna, l'Atalanta trova la rete dell'1 - 1 grazie ad una vera e propria prodezza dial 47': il ...... il numero 7 prende palla, si accentra partendo da destra e dicon un tiro a giro batte ...Lykogiannis e il pressing alto del Bologna produce una palla persa al limite atalantino di,... Koopmeiners, sinistro da copertina: guarda la prodezza contro il Bologna Secondi tempi decisivi: Hojlund trascinatore, Boga se continua può essere un nuovo acquisto. E una conferma: Atalanta fuori casa 2a solo al Napoli ...L'Atalanta batte 2-1 in rimonta il Bologna, torna a vincere dopo 4 giornate a secco e agguanta Lazio e Roma al quinto posto in classifica con 31 punti. I padroni di casa passano al primo tentativo, co ...