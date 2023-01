Kishida in viaggio (anche a Roma) per il G7. Parla Brad Glosserman

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Nemawashi”. Con questa parola giapponese che significa lavorare intorno alle radiciGlosserman, vicedirettore del Center for Rule-Making Strategies alla Tama University di Tokyo e senior adviser del Pacific Forum, descrive il tour diplomatico in Europa e in America del primo ministro giapponese Fumio, che oggi fa tappa a, in vista del G7 di Hiroshima a maggio. “Vuole spiegare le finalità e gli obiettivi giapponesi dell’incontro e assicurarsi che non ci siano punti di inutili frizioni”, spiega a Formiche.net. Nel corso del suotra Francia, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, il leader giapponese “spiegheràil significato dei nuovi documenti sulla sicurezza nazionale pubblicati il mese scorso. Ci sono molte notizie errate sul loro significato e sulle loro ...

Eastwest.eu

In serataripartirà alla volta di Londra, terza tappa di unche lo porterà, infine, in Canada e negli Stati Uniti, dove sarà ricevuto il 13 gennaio dal presidente Joe Biden. Per ...La collaborazione industriale nel campo della difesa, come testimonia il Gcap, è il punto principale percon Meloni. Inoltre ilserve anche a mantenere alta l'attenzione degli Stati ... Giappone: viaggio in Occidente per il premier Kishida Fumio ... Il vicedirettore del Center for Rule-Making Strategies alla Tama University di Tokyo spiega riassume con una parola giapponese il tour del premier: “nemawashi” ...Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, sarà domani in Italia per una visita lampo, inquadrata in un più ampio tour dei Paesi ...