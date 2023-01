Kevin Spacey sulla sua rinascita | “Torno alla mia vita | il cinema”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 10 gennaio 2023)è tornato a recitare dopo la valanga di problemi giudiziari che l’hanno travolto. L’ha fatto con Franco Nero in una piccola parte nel film L’uomo che disegnò Dio. Si è detto molto felice per quello che è per lui un nuovo inizio pronto a portarlo nuovamentesua, il. In una lunga intervista a Il Messaggero l’attore americano ha svelato: “Ci è voluto coraggio per scritturarmi, mentre molti altri hanno avuto paura. Sarò per sempre grato a Franco Nero”. L’artista torna a parlare per la prima volta a cinque anni dalle denunce che l’hanno portato a processo per molestie sessuali. Questo l’ha portato a essere messo in un angolo a Hollywood, tanto che Ridley Scott rigirò parte del suo film Tutti i soldi del mondo per sostituirlo con Christopher Plummer. La sua voglia di tornare ...