Kate Winslet incoraggia una giovane giornalista alla prima intervista | il video diventa virale

(Di martedì 10 gennaio 2023)sfodera tutta la sua dolcezzando una, ilsubitohato con dolcezza unasua. Naturalmente ildel fuori onda, che mostra un lato inedito del carattere della diva inglese, èto rapidamente. Nella clip, che è stata vista migliaia di volte sui social media, la star di Avatar: La via dell'acqua si è seduta per un'con una ragazzina che ha ammesso di ...

CiakGeneration

Poi celebriamo anche i 25 dall'uscita al cinema di Titanic, successo planetario che ha lanciato Leonardo Dicaprio e. E che il 9 febbraio Titanic torna nei cinema. Ma non mancheranno i ...L'affabilità e la dolcezza mostrata dadurante un'intervista sono diventati virali. La famosissima attrice premio Oscar è attualmente in promozione per il secondo capitolo di Avatar . Ne La via dell'acqua interpreta il ruolo ... Kate Winslet rassicura una giovane intervistatrice: il video virale Kate Winslet, una delle ultime new entry del franchise di Avatar, è stata protagonista di una toccante scena con una giovane reporter ...Kate Winslet sfodera tutta la sua dolcezza incoraggiando una giornalista alla prima intervista, il video diventa subito virale.