Juventus | si rivede Pogba | si allena con la squadra

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – SiPaul. La settimana di lavoro alla Continassa inizia con una buona notizia per la. Tra i giocatori in gruppo, infatti, c’era anche il 29enne centrocampista francese che ha svolto parte dell’mento mattutino con il resto dei compagni, come testimoniato dal video pubblicato dallasui propri profili social. Una nuova tappa per il centrocampista francese che in stagione non ha giocato alcun match a causa dell’infortunio al ginocchio destro, operato a settembre.si è infortunato durante il tour estivo negli Stati Uniti e inizialmente ha provato a seguire una terapia conservativa. Dopo circa 2 mesi, la decisione di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ora, che non gioca un match ufficiale da aprile, vede ...

Sky Sport

Il francese vicino al rientro dopo il lungo stop SiPaul Pogba. La settimana di lavoro alla Continassa inizia con una buona notizia per la. Tra i giocatori in gruppo, infatti, c'era anche il 29enne centrocampista francese che ha svolto ...Paul Pogba si è allenato parzialmente col gruppo. È questa la principale novità alla ripresa degli allenamenti alla Continassa, dopo l'ottavo successo di fila con l'Udinese e in vista della trasferta ... Juventus, Pogba si rivede in gruppo: parte dell'allenamento con i compagni (Adnkronos) – Si rivede Paul Pogba. La settimana di lavoro alla Continassa inizia con una buona notizia per la Juventus. Tra i giocatori in gruppo, infatti, c’era anche il 29enne centrocampista france ...Il centrocampista francese è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, sui social si scatena l'entusiasmo tra i supporters bianconeri che sperano presto di rivederlo in campo ...