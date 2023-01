Juventus | Rugani verso la permanenza | i dettagli

(Di martedì 10 gennaio 2023) Daniele, difensore della, rimarrà con ogni probabilità in bianconero nel prossimo mercato di gennaio Daniele, difensore centrale della, rimarrà con ogni probabilità in bianconero nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la Sampdoria aveva chiesto l’azzurro in prestito secco fino a fine stagione, ma la Vecchia Signora ha fatto muro visto che al momento Bonucci è infortunato e dà poche garanzie a livello fisico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In casaci sono richieste per il difensoreda parte di Salernitana e Sampdoria , ma al momento i bianconeri preferirebbero trattenerlo. Parlando di Salernitana , tentativo per Hadjam ... Rugani "bloccato" da Bonucci: la decisione della Juve sul difensore Dopo la vittoria contro l'Udinese, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa in vista del tanto atteso impegno di campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti. Intanto la società continua a ...Il brasiliano mette nel mirino la trasferta al Maradona dopo il problema muscolare. Crioterapia e campo. E chiesa ...