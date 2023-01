Juventus | Pogba si allena parzialmente con i compagni

Sport Mediaset

A piccoli passi, Paul Pogba comincia a intravedere il ritorno in gruppo. Il francese ha svolto parte del lavoro odierno insieme al resto dei compagni, segnale importante del suo recupero dopo il lunghissimo infortunio. La squadra di Allegri è tornata in campo oggi dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico. Seduta mattutina al JTC con una novità. TORINO, 10 GEN - A piccoli passi, Paul Pogba comincia a intravedere il ritorno in gruppo. Il francese ha svolto parte del lavoro odierno insieme al resto dei compagni, segnale importante del suo recupero. Venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona la Juventus, forte delle otto vittorie consecutive che le hanno permesso di risalire in classifica, affronterà la capolista Napoli in una sfida Scudetto.