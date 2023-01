Juventus | le ultime sulle condizioni di Pogba e Vlahovic

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lefisiche dopo gli infortuni di Dusane Paul, in vista del ritorno in campo con laArrivano buone notizie dall’allenamento odierno della. Paul, alle prese con il problema al menisco, si è infatti allenato per la prima volta parzialmente in gruppo. Ancora assente invece Dusanche sta proseguendo nel suo lavoro personalizzato per recuperare dalla pubalgia. I due salteranno comunque la trasferta di Napoli. L’obiettivo di Allegri è quello di averli entrambi a disposizione entro fine gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

