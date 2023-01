(Di martedì 10 gennaio 2023) Ladi Massimiliano Allegri spesso viene a capo delle partite proprio alla fine. In stagione ha già segnato ben 7 goll'85'. Ecco, dunque, quelli più importanti (finora) realizzati dai bianconeri negli ultimi minuti in questo

Pianeta Milan

E se dovesse partire, i 90 milioni incassati dal Napoli per la cessione alladi Gonzalo Higuain nell'estate del 2016 sarebbero destinati ad apparire una ......per negargli la rete del 2 - 1 con una paratona a mano aperta che ha strozzato l'urlo didi ... arrendendosi solamene nella finale giocata contro la. Con il Torino non ha invece ancora ... Juventus, la gioia nel finale: tutti i gol segnati dopo l’85’ | VIDEO Si è appena conclusa all’Artemio Franchi la sfida tra la Fiorentina e il Sassuolo, valida come prima partita della 17esima giornata della Serie A 2022-2023. Ecco come sono andate le cose. LA CRONACA N ...C'è un modo, all'interno di uno stadio, per lanciare un messaggio contro la violenza: ricordare uno dei calciatori più bravi e più allegri, Luca Vialli, che ha ...