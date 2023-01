Juve | per Di Maria c'è la fila

Corriere dello Sport

L'attuale tecnico della Lazio quest'oggi festeggia 64 anni , proprioquesto il club bianconero ... culminato con la vittoria dello scudetto , l'ultimo conquistato dalla. Alla fine della ...Il 28 gennaio Dusan Vlahovic compirà 23 anni. Esattamente quel giorno di un anno fa lae la Fiorentina ufficializzarono il trasferimento dell'attaccante, sulla base di circa 80 ...più infidoun ... Napoli, gioca Kim con la Juve Le novità per Spalletti C’è aria di grandissima attesa per la super sfida di venerdì sera tra Napoli e Juventus. Una partita da sempre vissuta nel capoluogo partenopeo con grande attesa e trepidazione e che in questa precisa ...Juventus al lavoro per preparare il big match di venerdì contro il Napoli. Gara da ex per Milik che è già proiettato a venerdì sera. "Focus on", il post ...