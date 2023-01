Juve | la coppia che non c' era tra poco c' è | Vlahovic - Chiesa | gli amici per la corsa scudetto

Tuttosport

Ancora qualche giorno e finalmente lariuscirà a ricomporre il tandem che non si è mai visto in bianconero e tanto aveva sognato: Chiesa - Vlahovic. Già, perché Federico non solo si è fatto vedere nuovamente in campo, magari partendo ...L'ultimo gol incassato dallaSzczesny - Perin risale addirittura allo scorso 10 ottobre a ... con l'estensione la scorsa estate per un'altra stagione dell'accordo con ladel colombiano. Il ... Juventus Primavera fuori agli ottavi di finale di Coppa Italia, il Napoli vince ai rigori L'ex calciatore di Juventus e Napoli Domenico Penzo è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Osimhen è incredibile. E' un giocatore fenomenale. Interpreta il ruolo di centravanti in maniera m ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Marcello Altamura di Cronache di Napoli: "Napoli-Juventus non sarà decisiva, anche se la elimini quasi del tutto da ...