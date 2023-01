“Juve indietro di 40 anni come con Trapattoni | due tiri | 1-0 e Avanti Savoia”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 gennaio 2023) Domenico Penzo ritiene che laè tornatadi 40con: due, 1-0 eDomenico Penzo, doppio ex di Napoli entus, ha espresso il suo parere su Napoli-. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte in onda su Marte Sport Live, l’ex calciatore si sofferma sul big match di venerdì prossimo allo stadio Maradona: “Osimhen è incredibile. E’ un giocatore fenomenale. Interpreta il ruolo di centrin maniera moderna. Gioca con la squadra, la supporta; è incisivo e quasi sempre determinante. E’ un fuoriclasse. Si parla sempre di giocatori, tipo Mbappè, per la loro visibilità. Ma obbiettivamente, Osimhen non mi pare un giocatore inferiore ai grandissimi a ...