Juve e Napoli | chi ride e chi piange di più sui rigori | non ci sono dubbi | numeri impietosi

Tutto Juve

Le parole di Boniek su: " Ilnon si può nascondere dietro la scaramanzia. Non vincere porterebbe a delle riflessioni" Zbigniew Boniek, intervistato da Il Mattino, ha voluto analizzare a modo suo-...Nella giornata pro -ha preso le distanze la solache ha vinto 'di corto muso', come dice sempre Allegri, prendendo a prestito dall'ippica il detto che vuol significare arrivo dei cavalli ... Di Lello (ex procuratore FIGC): "Mi aspetto sanzioni pesanti per la Juve. Napoli a porte chiuse... La corsa Scudetto non sarà l'unico pensiero a tenere impegnate le menti delle squadre italiane in un gennaio ricco di appuntamenti.Per Spalletti ed il suo staff, Napoli-Juventus è già iniziata al fischio finale di Genova. Full immersion già da lunedì, tutti al lavoro per preparare al meglio il match di venerdì, niente sarà lascia ...