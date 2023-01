Juve | c' è Vlahovic alla ricerca del tempo perduto e Batistuta lo rimpiange in viola

Sport Mediaset

Il 28 gennaio Dusancompirà 23 anni. Esattamente quel giorno di un anno fa lae la Fiorentina ufficializzarono il trasferimento dell'attaccante, sulla base di circa 80 milioni di euro, bonus compresi. In ...Il tecnico bianconero ancora senzae Pogba: 'Paul sta correndo e non sente dolore al ... Dalla Continassa, infatti, arrivano importanti novità sul numero 10 della. Juventus, Pogba torna a ... Juventus, arrivano i rinforzi: Pogba e Vlahovic vicini al rientro - Sportmediaset Il 28 gennaio Dusan compirà 23 anni: lo stesso giorno di un anno fa passò dalla Fiorentina alla Juve per quasi 80 milioni di euro. In maglia bianconera ha collezionato 36 presenze e 16 gol, ma non gio ...14:22 - POGBA IN CAMPO CON I COMPAGNI - Paul Pogba questa mattina ha lavorato in parte con i compagni. Infatti, nelle Instagram stories della Juventus, si vede il francese che svolge ...