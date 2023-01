Jogger Hybrid 140 | la prima ibrida della gamma Dacia

(Di martedì 10 gennaio 2023) ROMA - Con l'apertura degli ordini di Nuovonel marzo del 2021,lanciava sul mercato il veicolo familiare più accessibile del segmento C, confermando il miglior rapporto qualità/prezzo ...

la Repubblica

Sempre più in linea con il concetto di eco - smart, abbracciato dal Brand nelle molteplici scelte ecosostenibili che sta intraprendendo,140 risponde alle reali esigenze dei consumatori ...Dacia140 è la prima ibrida del Marchio. Una station wagon capace di ospitare fino a sette passeggeri, a partire dal debutto commerciale avvenuto nel marzo 2021, il suo successo è stato ... Dacia, la Jogger Hybrid 140 è ordinabile da oggi Svelati gli allestimenti e gli optional per la prima ibrida del marchio, ordinabile da oggi e in concessionaria da aprile ...ROMA (ITALPRESS) - Con l'apertura degli ordini di Nuovo Jogger nel marzo del 2021, Dacia lanciava sul mercato il veicolo familiare più accessibile del seg ...