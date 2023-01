Jogger Hybrid 140 | la prima ibrida della gamma Dacia

(Di martedì 10 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Con l’apertura degli ordini di Nuovonel marzo del 2021,lanciava sul mercato il veicolo familiare più accessibile del segmento C, confermando il miglior rapporto qualità/prezzocategoria. Fedele ai suoi valori,ha sempre dimostrato il suo impegno nel rendere la mobilità accessibile a tutti, rivolgendosi, con, ai nuclei familiari e a chi necessita di spazio ed abitabilità per le attività del tempo libero. Versatile fino a 7 posti, combina la lunghezza tipica delle familiari con l’abitabilità delle multispazio e le caratteristiche dei SUV. Robusta e ben piantata sulle ruote, offre un ottimo livello di comfort a tutti i passeggeri, anche agli adultiterza fila. La versione140 conferma tutti i vantaggi ...

la Repubblica

Partono ufficialmente gli ordini in Italia della nuova Dacia140 . Contestualmente, sono arrivati maggiori dettagli sugli allestimenti e sui prezzi di questo nuovo modello. L'arrivo nelle concessionarie è previsto per il mese di aprile 2023. La ...Dopo l'annuncio allo scorso salone di Parigi , aprono oggi gli ordini per Dacia140 , con un listino prezzi che attacca a 25.500 euro . FULLIl powertrain di Dacia... Dacia, la Jogger Hybrid 140 è ordinabile da oggi ROMA (ITALPRESS) – Con l’apertura degli ordini di Nuovo Jogger nel marzo del 2021, Dacia lanciava sul mercato il veicolo familiare più accessibile del segmento C, confermando il miglior rapporto quali ...Partono ufficialmente gli ordini in Italia della nuova Dacia Jogger Hybrid 140. Contestualmente, sono arrivati maggiori dettagli sugli allestimenti e sui prezzi di questo nuovo modello. L'arrivo nelle ...