Jet privati e auto da milioni di euro | per il super lusso non esiste crisi Fatturati in crescita anche nel 2022

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilè stato un anno difficile per tutti. Anzi no. Per chi di soldi ne ha tanti lanon arriva mai e l’inflazione fa il solletico o diventa un’occasione per incrementare i guadagni. Ce ne si accorgedando un’occhiata all’andamento di vendita di prodotti e servizi di ultra, tutti coninesorabilmente in. Ieri Rolls Royce ha annunciato di non aver mai venduto tantecome nelnei suoi 119 anni di storia. Prezzo medio di listino mezzo milione dima con i modelli di punta come il suv si arriva facilmente ai due. La prestigiosa casa britannica (oggi controllata dalla tedesca Bmw) rivendica come punto di forza il fatto di mettere a disposizione dei clienti “optionals ...

Il Manifesto

Migliaia divolano a Davos ogni anno per il vertice annuale del WEF, ma secondo Klaus Schwab la gente comune non dovrebbe possedere un'auto propria. In un documento pubblicato dal WEF, ...- - > Negli ultimi mesi abbiamo visto decine di attivisti ambientali lanciare vernice fresca contro i quadri esposti nei musei, bloccare le strade romane, impedire la partenza dei. Alcune settimane fa gli attivisti di "ultima generazione" hanno colpito anche la facciata del Teatro alla Scala. Di fronte a questi atti, la reazione di dissenso e condanna da parte della ... Jet privati, quei miliardari volanti che inquinano l’aria Il 2022 è stato un anno difficile per tutti. Anzi no. Per chi di soldi ne ha tanti la crisi non arriva mai e l’inflazione fa il solletico o diventa un’occasione per incrementare i guadagni. Ce ne si a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...