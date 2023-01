Jeremy Renner festeggia il compleanno in terapia intensiva | la foto con la maschera per l’ossigeno e i sanitari

(Di martedì 10 gennaio 2023)hato il suo 52esimonel reparto didell’ospedale del Nevada dove è ricoverato ormai da diversi giorni in seguito all’incidente in cui è rimasto coinvolto il 1 gennaio scorso. L’interprete di Occhio di Falco del mondo Marvel era stato infatti ricoverato d’urgenza dopo essere rimasto schiacciato sotto uno spazzaneve di 60 quintali. Così, nelle sue storie di Instagram è comparsa unache lo ritrae letteralmente immobilizzato, circondato dall’equipe medica riunita attorno al suo letto. Nellal’attore candidato all’Oscar per The Hurt Locker ha una bruttissima cera oltre ad essere sotto ossigeno con una mascherina che gli copre naso e bocca. Secondo i referti ospedalieri...

si mostra dall'ospedale: 'Sto troppo male, ma grazie a tutti' - guarda IL COMPLEANNO - Così, l'eroe Marvel ha potuto festeggiare i suoi 52 anni attorniato non solo dai suoi cari, ma ...rimane in ospedale anche se le sue condizioni sembrano lentamente migliorare. Dopo il suo messaggio sui social nel L'articolocome sta Tutte le conseguenze riportate dopo ... Jeremy Renner festeggia il suo compleanno in ospedale con la maschera dell'ossigeno Circondato da medici e infermieri, l’attore schiacciato da uno spazzaneve si fa immortalare sorridente (ma non certo in forma). Ecco quali sono le sue reali condizioni di salute, dopo i due interventi ...La star di The Banshees of Inishirin ha confessato di essere stato vicino al suo amico e collega, conosciuto sul set di S.W.A.T.