Jabil | i dipendenti bloccano la rotonda | “No ai licenziamenti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorna con il nuovo anno la protesta dei lavoratori dello stabilimentodi Marcianise (Caserta), impegnati in una vertenza con l’azienda, che il 23 settembre scorso ha annunciato 190. Ihanno bloccato per alcuni minuti lastradale che sorge a poche centinaia di metri dallo stabilimento, per dire “no” aie nel tentativo di alzare l’attenzione in vista della scadenza del 31 gennaio, quando terminerà la cassa integrazione e l’azienda Usa, in mancanza di soluzioni alternative, potrà iniziare a inviare le lettere di licenziamento ai 190 lavoratori. Le soluzioni alternative potrebbero essere rappresentate dai ricollocamenti dei lavoratoriin altre realtà produttive, come già avvenuto negli ultimi anni, anche ...