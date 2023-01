Ivana Knoll | il bikini copre poco e niente | la FOTO manda in tilt il web

Liberoquotidiano.it

Roma, 9 gen - Per molti è la 'sexy tifosa' del mondiale in Qatar. All'anagrafe risulta. La ragazza, supporter della Croazia, ha fatto girare la testa a mezzo mondo sugli spalti durante la competizione terminata lo scorso mese .Da www.calciomercato.com Ai Mondiali in Qatar non c'è stato alcun dubbio. La tifosa più sexy vista sugli spalti è stata. Modella ed ex miss Croazia, la ragazza è stata al ... Ivana Knoll, scandalo hot ai mondiali in Qatar: "Il calciatore che..." L’ex miss Croazia è diventata famosa in tutto il mondo per gli scatti hot postati dagli stadi in Qatar ...Ivana Knoll ha deciso di metterci seriamente in difficoltà e lo fa con un nuovo ed interessante capolavoro che merita e non poco - FOTO ...