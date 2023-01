Italia-Giappone | Meloni | ' accordo per coproduzioni cinematografiche'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Con il primo ministrose Fumio Kishida, ricevuto oggi a Palazzo Chigi, sul tavolo di confronto anche l'"avvio di consultazioni bilaterali esteri-difesa che consentirà di analizzare dati di interesse reciproco" in vari settori, incluso quello militare. Ma "rafforzeremo rapporti di scambio in diversi settori, compreso quello culturale. E' prossima, infatti, la conclusione di undi coproduzione cinematografica". Lo annuncia il premier Giorgia, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa.

Agenzia ANSA

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il primo ministro giapponese Fumio Kishida.