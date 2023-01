Italia a pezzi | lo scandalo delle Terme di Montecatini | Ma i casi sono molteplici

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Viaggio nella grande bellezzana oggi fantoccio e fantasma di se stessa, ma lodinon è l’unico. Non è di certo un segreto che i lavori indurino non solo più del previsto, ma come aveva candidamente ammesso l’ex ministro Danilo Toninelli parlando della ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, sarebbe stata una questione di mesi, massimo anni, dimostrando un’inclinazione tutta italica di calma imperturbabile da far invidia a tutti i monaci buddhisti del Nepal. Insomma, non è che le opere di ripristino, ristrutturazione e manutenzione non avvengano, sia chiaro. È che cidei tempi che lo stesso governo non conosce. È più una scommessa col tempo che non con la cosa pubblica se vogliamo, un piano più ...