leggo.it

Undidi 63 anni avrebbe abusato più volte di una bambina di 10 anni, per cui è stato condannato a 9 anni di carcere, accusato di violenza sessuale . I fatti gravissimi, subiti dalla ...... c'è sempre l'obiettivo di mettersi/rimettersi in forma, di iscriversi in, di cominciare ...certificato di fitness, personal training e pilates matwork: 'L'errore più frequente, ... Istruttore di palestra violenta bimba di 10 anni: «Le tappava la bocca con lo scotch per non farla urlare» Un istruttore di palestra di 63 anni avrebbe abusato più volte di una bambina di 10 anni, per cui è stato condannato a 9 anni di carcere, accusato di violenza sessuale. I ...Un istruttore di palestra aveva abusato più volte della figlia, di soli 10 anni, di una conoscente che gli affittava una camera ...