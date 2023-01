Iscrizioni scuola 2023 24 | domande fino al 30 gennaio Iter | trasferimenti | scelte Tutto quello che c’è da sapere LO SPECIALE

Orizzonte Scuola

Quanto al trasporto scolastico, ledovranno essere effettuate da tutti gli studenti delladell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, compresi coloro che stanno usufruendo ...Ci sono inoltre le scuole private e paritarie Maestre Pie (in Corso Fratelli Cervi 0541604710:dalle 8 alle 12 alla segreteria delladal lunedì al venerdì) e Karis (via Boito ... Iscrizioni 2023/24, richiesta trasferimento ad altra scuola. Come e perché La due giorni informativa si concluderà mercoledì 11 gennaio, dalle ore 16.30 alle 19, con l’apertura al pubblico della scuola media ...L’amministrazione comunale informa che fino al 30 gennaio è possibile iscrivere i bambini alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 2023-2024. Fanno parte dell’Istituto comprensivo ...