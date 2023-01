Ischia | Martusciello | “Il Governo sta ridando dignità ad Ischia”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Fino ad oggi, con la sinistra alaveva sempre trovato spazio nei decreti per le altre emergenze. Una volta era Genova, una volta il milleproroghe, quando andava bene e quando si ricordavano delle emergenze dell’isola più bella del mondo. Oggi, con questo, possiamo dire cheritrovae rispetto. Un Decreto Legge in conversione e un secondo in via di approvazione che fa chiarezza sulle norme e sul futuro dell’isola, sono una grande attenzione di questoalle popolazioni colpite prima dal sisma e poi dalla frana”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare Fulviocoordinatore regionale di Forza Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

